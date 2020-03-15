Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Mart : Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı kaç lira?
Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatını öğrenmek isteyen altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna cevap arıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler, altının alış fiyatı ve satış fiyatını sorguluyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatlarında durum nasıl? Haftanın son günü olan 15 Mart 2020 Pazar günü altın ne kadar? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler ve var olan altınını bozdurmak isteyenler, 'altın fiyatları bugün' aramasında bulunuyor. İşte altın almak veya altın bozdurmak isteyenler için altının alış fiyatı ve altının satış fiyatı haberimizde... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 311,15 TL / Gram altın satış fiyatı 311,30 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 510,34 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 522,19 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.017,50 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.044,38 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.105,16 TL / Tam altın satış fiyatı 2.159,02 TL
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