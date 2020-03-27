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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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    27.03.2020 - 08:01 |

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Güne yükselişle başlayan gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Haftanın son işlem gününde altının alış ve satış fiyatı kaç TL? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları haberimizde...

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Haftanın son işlem günü olan 27 Mart 2020 Cuma gününde altın ne kadar? Başta gram ve çeyrek altın fiyatı hakkında bilgi almak isteyenler, ardından yarım altın ve tam altın fiyatını da sorguluyor. Altın fiyatlarının güncel durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, ona öre altın alacak yada var olan altınını bozdurmak isteyecek. Altın fiyatları bugün yükselişle başladı. İşte altın fiyatları güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 335,02 TL / Gram altın satış fiyatı 335,23 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

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