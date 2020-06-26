Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı güncel durum

Son zamanlarda bir düşen, bir yükselen altın fiyatları alıcısını ve satıcsını oldukça meraklandırıyor. Gün içinde altın almak ve ya bozdurmak isteyenlerin takibinde bulunduğu altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alış fiyatı 388,43 TL, satış fyatı 389,42 TL

Çeyrek altın bugün alış fiyatı 629,10 TL, satış fiyatı 637,40 TL

Yarım altın bugün alış fiyatı 1.258,20 TL, satış fiyatı 1.273,30 TL

Tam altın bugün alış fiyatı 2.516,50 TL, satış fiyatı 2.536,90 TL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.