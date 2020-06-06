06.06.2020 - 11:14 |
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün...
Altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatlarını araştırıyor. Gün gün ve saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor. Altının alış ve satış fiyatını haberimize ekledik. İşte 6 Haziran 2020 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...
Haziran ayına girmemizle birlikte altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları Mayıs ayı itibariyle düşümeye başlamıştı. Düşüş sesviyesini koruyan altın fiyatlarında bu hafta durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Bugün içinde altın almayı planlayanlar haberimizin içeriğinden güncel rakamları öğrenebilir.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 366,40 TL Satış 366,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 598,00 TL Satış 606,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.196,00 TL Satış 1.212,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 2.450,90 TL Satış 2.494,80 TL