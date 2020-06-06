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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün...
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    06.06.2020 - 11:14 |

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün...

    Altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatlarını araştırıyor. Gün gün ve saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor. Altının alış ve satış fiyatını haberimize ekledik. İşte 6 Haziran 2020 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün...

    Haziran ayına girmemizle birlikte altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları Mayıs ayı itibariyle düşümeye başlamıştı. Düşüş sesviyesini koruyan altın fiyatlarında bu hafta durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Bugün içinde altın almayı planlayanlar haberimizin içeriğinden güncel rakamları öğrenebilir.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 366,40 TL Satış 366,56 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 598,00 TL Satış 606,10 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış 1.196,00 TL Satış 1.212,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış 2.450,90 TL Satış 2.494,80 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Bir polisin en zor anonsu!Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nde haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliğini polis telsizinden anons ederek veda etti.
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