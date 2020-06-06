Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün...

Haziran ayına girmemizle birlikte altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanmaya devam ediyor. Nisan ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları Mayıs ayı itibariyle düşümeye başlamıştı. Düşüş sesviyesini koruyan altın fiyatlarında bu hafta durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Bugün içinde altın almayı planlayanlar haberimizin içeriğinden güncel rakamları öğrenebilir.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 366,40 TL Satış 366,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 598,00 TL Satış 606,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.196,00 TL Satış 1.212,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.450,90 TL Satış 2.494,80 TL

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