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19.01.2021 - 07:21 |

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek atın fiyatı...19 Ocak 2021

Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa geçti. Haftanın ikinci gününe ait güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları canlı 19 Ocak 2021 listesi...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek atın fiyatı...19 Ocak 2021

2020 Yılının Nisan ayında yükselişe geçen altın fiyatları yaz boyu dengesini korudu. Yeni yıla girmemizle birlikte sert düşüşe geçen altın fiyatları son zamanların en düşük rakamlarını yaşıyor. Özellikle yatırım olarak altın tercih etmek isteyenler için altın fiyatları makul durumda. Fakat var olan altınını bozdurmak isteyenler için rakamlar biraz düşük gelebilir. Peki bugün altın kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları canlı 18 Ocak 2021...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:440,88 TRY Satış Fiyatı:442,62 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:719,00 TRY Satış Fiyatı:729,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.437,00 TRY Satış Fiyatı:1.457,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.866,00 TRY Satış Fiyatı:2.906,00 TRY

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Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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