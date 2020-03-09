Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram (gr) altın güncel fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Haftanın her günü, günün her saati arama hacmi düşmeyen altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı kaç TL? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları düştü mü? Aynı zamanda var olan altının değer kazanmasını isteyenler, altın fiyatları yükseldi mi? araştırıyor. İşte 9 Mart 2020 Pazartesi günü altın fiyatları son durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 329,09 TL / Gram altın satış fiyatı 329,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 522,79 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 534,52 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.042,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.069,03 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.156,52 TL / Tam altın satış fiyatı 2.209,99 TL

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Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.