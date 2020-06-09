Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlar mayıs ayının ilk haftasının ardından düşüşe geçti. 400 lirayı geçen gram altın 360 liralara kadar gerilerken yeni haftadanın ikinci gününde 'Gram ve çeyrek altın kaç lira?' sorusu daha çok soruluyor.

ALTIN FİYATLARI

Bugün altın fiyatlarında yatay bir seyir söz konusu...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 366,40 TL Satış 370,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 594,00 TL Satış 606,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.188,00 TL Satış 1.212,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.377,90 TL Satış 2.401,80 TL