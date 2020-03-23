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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün! Yeni haftada yeni fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
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    23.03.2020 - 08:07 |

    Altın fiyatları bugün! Yeni haftada yeni fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları belli oldu. Haftanın ilk gününe altın fiyatları nasıl giriş yaptı? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaç lira? Vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem altının alış fiyatını hem de altının satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    Altın fiyatları bugün! Yeni haftada yeni fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

    23 Mart 2020 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip edenler, yeni haftanın yeni altın fiyatlarını merak diyor. Hafta boyu bir düşen, bir yükselen altın fiyatları vatandaşları arayışa geçiriyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında büyük düşüş yaşanması vatandaşları harekete geçirdi. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın ne kadar? aramasını yaparken, var olan altınını bozdurmak isteyenler ise altının alış fiyatı hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 23 Mart 2020 PAzartesi günü altın fiyatlarında güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 315,04 TL / Gram altın satış fiyatı 315,18 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 506,04 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 517,81 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.008,93 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.035,62 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.087,43 TL / Tam altın satış fiyatı 2.140,91 TL

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