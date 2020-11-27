Altın fiyatları canlı 2020 | Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Hafta başından bu yana altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Altının alış ve satış fiyatını öğrenmek isteyen vatandaşlar altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi bilmek istiyor.

Çeyrek altın fiyatı bugün 742 TL'ye alınırken, 759 TL'ye satılıyor. Yarım altın fiyatı 1.485 TL'ye alınırken, 1.527 TL'ye satılıyor. Son olarak tam altın ise 2.969 TL'ye alınıyor, 3.017 TL'ye satılıyor.

Anlık olarak değişen altın fiyatlarının canlı takibini aşağıdaki link üzerinden takip edebilir, altın çeşitliliğindeki alış - satış durumundaki güncel verileri öğrenebilirsiniz.

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