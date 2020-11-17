17.11.2020 - 10:48 |
Altın fiyatları canlı 2020 grafik: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları (17 Kasım Salı)
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hakkında bilgi almak için arayışa geçen vatandaşlar haberimizin içeriğinden bilgilenebilir. Bugün altın almak isteyenler için altının satış fiyatını, bugün altın bozdurmak isteyenler için altının alış fiyatını haberimize ekledik. İşte altın fiyatları canlı 2020 grafik...
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Gün gün, saat saat, hatta dakika dakika değişiklik gösteren altın fiyatlarını istediği rakamda yakalamak isteyenler sürekli arayışta. Peki şu an altın fiyatları kaç lira? İşte 17 Kasım gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:466,91 TRY Satış Fiyatı:469,69 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:758,70 TRY Satış Fiyatı:772,60 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.517,40 TRY Satış Fiyatı:1.540,60 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.034,90 TRY Satış Fiyatı:3.071,80 TRY