Gram altın fiyatı uçuyor! 30 Nisan güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda bir düşen bir yükselen altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? 30 Nisan 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatlarının güncel durumu haberimizde...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı bugün kaç TL? Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, altının alış ve satış fiyatındaki düşüş ve yükselişi yakından takip ediyor. İster hediyelik ister yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Nisan ayı boyunca zirve rakamları gören altın fiyatları, Nisan ayının son gününde ne durumda? İşte 30 Nisan altın fiyatları son dakika...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:382,75 TL / Satış Fiyatı:386,93 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:619,90 TL / Satış Fiyatı:633,50 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.235,70 TL / Satış Fiyatı:1.266,50 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.471,20 TL / Satış Fiyatı:2.528,70 TL