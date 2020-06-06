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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 6 Haziran
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    06.06.2020 - 09:02 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 6 Haziran

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları için bugün de arayış devam ediyor. 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe ait altın fiyatları kaç TL? Son zamanlarda bir düşen bir yükselen fiyatlar, vatandaşları meraklandırıyor. İşte son dakika altın fiyatları bugün...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 6 Haziran

    Altın fiyatları Nisan ayında rekor seviyelere yükselmişti. Mayıs ayından itibaren düşüş yaşamaya başlayan altın fiyatları, Haziran ayının ilk haftasında da dengesini korudu. Gün gün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Altının alış ve satış fiyatı bugün kaç lira? İşte 6 haziran 2020 Cumartesi gününe ait son dakika güncel altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:372,44 TL Satış Fiyatı:373,84 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:605,20 TL Satış Fiyatı:613,10 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.210,50 TL Satış Fiyatı:1.226,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.409,80 TL Satış Fiyatı:2.441,30 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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