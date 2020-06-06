06.06.2020 - 09:02 |
Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 6 Haziran
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları için bugün de arayış devam ediyor. 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe ait altın fiyatları kaç TL? Son zamanlarda bir düşen bir yükselen fiyatlar, vatandaşları meraklandırıyor. İşte son dakika altın fiyatları bugün...
Altın fiyatları Nisan ayında rekor seviyelere yükselmişti. Mayıs ayından itibaren düşüş yaşamaya başlayan altın fiyatları, Haziran ayının ilk haftasında da dengesini korudu. Gün gün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Altının alış ve satış fiyatı bugün kaç lira? İşte 6 haziran 2020 Cumartesi gününe ait son dakika güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:372,44 TL Satış Fiyatı:373,84 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:605,20 TL Satış Fiyatı:613,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.210,50 TL Satış Fiyatı:1.226,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.409,80 TL Satış Fiyatı:2.441,30 TL
Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.