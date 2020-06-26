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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram- çeyrek - yarım - tam altın fiyatları!
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    26.06.2020 - 07:00 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram- çeyrek - yarım - tam altın fiyatları!

    Altın fiyatları için bugün de arayış devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın kaç liradan alınıyor, kaç lirada satılıyor? İşte 26 Haziran 2020 altın fiyatları son dakika...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram- çeyrek - yarım - tam altın fiyatları!

    Son dakika haberi...Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler arayışa koyuldu. Altının alış ve satış durumundan haberdar olmak isteyenler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını tek tek araştırıyor. İşte 26 Haziran 2020 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    Gram altın bugün alış fiyatı 388,43 TL, satış fyatı 389,42 TL

    Çeyrek altın bugün alış fiyatı 629,10 TL, satış fiyatı 637,40 TL

    Yarım altın bugün alış fiyatı 1.258,20 TL, satış fiyatı 1.273,30 TL

    Tam altın bugün alış fiyatı 2.516,50 TL, satış fiyatı 2.536,90 TL

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      Adıyaman'da silahlı kavgaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği ile vurulan Mehmet Kızıl (35), hayatını kaybetti.
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