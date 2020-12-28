Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?

2020 Yılının Nisan ayında rekor rakamlara çıkan altın fiyatları birkaç ay boyunca yükselişini bozmadı. Ardından Yaz bitiminde yavaş yavaş düşüşe geçen altın fiyatları 2020 yılını düşük rakamlarla kapayacak gibi duruyor. Altın alacak veya bozduracak vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili son durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:455,32 TRY Satış Fiyatı:457,32 TRY

ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:739,80 TRY Satış Fiyatı:747,20 TRY

YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.479,40 TRY Satış Fiyatı:1.492,80 TRY

TAM ALTIN: Alış Fiyatı:2.954,40 TRY Satış Fiyatı:2.976,50 TRY GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:



"Altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu.

AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.



Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur.

Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor.



Ons altın için 1902$ - 1914$ ve 1932$ direnç noktaları olarak izleniyor. Aşağı yönlü harekette ise 1884$ - 1868$ - 1856$ destek noktaları olarak takip edilebilir."



Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:



"Koronavirüsün yeni türünün yayılmaya başlamasıyla altın, haftaya 1904 direnç seviyesine doğru yükselerek başladı.



Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yükseliş sınırlı kalabilir.

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de aşması durumunda 1932 ve 1954 dirençlerini takip ediyor olacağız.



Destek: 1873 – 1854 –1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"