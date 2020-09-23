Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 23 eylül 2020 !

Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Nisan ayında yükselmeye başlayan ve halen günden güne artışa devam eden altın fiyatlarındaki son durum nasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği altın fiyatları haberimizde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları son dakika...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:465,18 TRY Satış Fiyatı:467,05 TRY

ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:755,80 TRY Satış Fiyatı:764,50 TRY

YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.507,00 TRY Satış Fiyatı:1.527,10 TRY

TAM ALTIN: Alış Fiyatı:3.015,20 TRY Satış Fiyatı:3.043,70 TRY

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