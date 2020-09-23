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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 23 eylül 2020 !
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    23.09.2020 - 09:51 |

    Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 23 eylül 2020 !

    Altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalar peş peşe geliyor. Günün ilk saatlerinde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının alış satış durumu bugün ne kadar? 23 Eylül 2020 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının güncel durumunu haberimize yazdık.

    Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 23 eylül 2020 !

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Nisan ayında yükselmeye başlayan ve halen günden güne artışa devam eden altın fiyatlarındaki son durum nasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği altın fiyatları haberimizde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları son dakika...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:465,18 TRY Satış Fiyatı:467,05 TRY

    ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:755,80 TRY Satış Fiyatı:764,50 TRY

    YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.507,00 TRY Satış Fiyatı:1.527,10 TRY

    TAM ALTIN: Alış Fiyatı:3.015,20 TRY Satış Fiyatı:3.043,70 TRY

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    İstanbul'da korkutan yangınEyüpsultan’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
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