Altın fiyatları canlı - güncel bugün 2020 listesi! Gram altın fiyatından yeni rekor!

Son zamanlarda bir düşen bir yükselen altın fiyatları yeni rekor kırdı. Gram altın fiyatının yükselmesi vatandaşları meraklandırdı. Altın alıcısı ve satıcıları çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Yatırımcısını mutlu eden rakamlara ulaşan altın fiyatları, alıcısını ise düşündürmeye başladı. Peki altının alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son dakika liste...

ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:398,97 TL Satış Fiyatı:400,14 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI



Alış Fiyatı:646,30 TL Satış Fiyatı:655,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI



Alış Fiyatı:1.293,00 TL Satış Fiyatı:1.308,80 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.586,10 TL Satış Fiyatı:2.607,70 TL

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