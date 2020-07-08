08.07.2020 - 16:57 |
Altın fiyatları canlı - güncel bugün 2020 listesi! Gram altın fiyatından yeni rekor!
Altın fiyatları bugün yeni rekorunu kırdı. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı büyük ilgi görmeye başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler için son dakika güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem altının alış fiyatını hem de altının satış fiyatını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Son zamanlarda bir düşen bir yükselen altın fiyatları yeni rekor kırdı. Gram altın fiyatının yükselmesi vatandaşları meraklandırdı. Altın alıcısı ve satıcıları çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Yatırımcısını mutlu eden rakamlara ulaşan altın fiyatları, alıcısını ise düşündürmeye başladı. Peki altının alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son dakika liste...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:398,97 TL Satış Fiyatı:400,14 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:646,30 TL Satış Fiyatı:655,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.293,00 TL Satış Fiyatı:1.308,80 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.586,10 TL Satış Fiyatı:2.607,70 TL
Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.