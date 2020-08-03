03.08.2020 - 10:12 |
Altın fiyatları canlı takip ekranı: 3 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Ağustos ayının yeni bir haftasına girilirken altın fiyatlarında yaşanan değişim ise gündemde hem yatırımcılar hem de hediye altın almak isteyenler tarafından takip ediliyor. Çeyrek altının fiyatı 740 TL'yi geçti. Gram, çeyrek, yarım ve tam altının alış satış fiyatları merak konusu. İşte
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Altında yaşanan yükseliş sonrası gram altının 440 TL üzerine çıktı. Bugün altın fiyatlarındaki son durum ise araştırılıyor. İşte 3 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
3 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:443,37 TL Satış Fiyatı:443,49 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:729,40 TL Satış Fiyatı:744,90 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.454,30 TL Satış Fiyatı:1.485,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.996,20 TL Satış Fiyatı:3.047,90 TL
Taksim'deki değnekçi dehşetinin ardından şok eden görüntü! Yine iş başındalarTaksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.