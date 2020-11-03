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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı takip: Yükseliş yaşanıyor! Bugün, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
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    03.11.2020 - 09:39 |

    Altın fiyatları canlı takip: Yükseliş yaşanıyor! Bugün, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Dün gram altın 510 TL seviyelerine gelmişti. Bugün gram altın saat saat 09.28'de 513,14 TL olarak yer aldı. Yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. İşte 3 Kasım canlı altın fiyatları takip ekranı...

    Altın fiyatları canlı takip: Yükseliş yaşanıyor! Bugün, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları gündemde hem yatırımcılar tarafından hem de hediye olarak altın alacaklar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında çeyrek altın alış fiyatı 820 TL seviyelerine geldi. İşte 3 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI-3 KASIM 2020

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 513,14 TRY Satış Fiyatı: 513,25 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:820,13 TRY Satış Fiyatı: 838,55 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.635,13 TRY Satış Fiyatı:1.677,09 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.383,03 TRY Satış Fiyatı:3.467,01 TRY

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    Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
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