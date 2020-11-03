03.11.2020 - 09:39 |
Altın fiyatları canlı takip: Yükseliş yaşanıyor! Bugün, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Dün gram altın 510 TL seviyelerine gelmişti. Bugün gram altın saat saat 09.28'de 513,14 TL olarak yer aldı. Yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. İşte 3 Kasım canlı altın fiyatları takip ekranı...
Altın fiyatları gündemde hem yatırımcılar tarafından hem de hediye olarak altın alacaklar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında çeyrek altın alış fiyatı 820 TL seviyelerine geldi. İşte 3 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI-3 KASIM 2020
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 513,14 TRY Satış Fiyatı: 513,25 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:820,13 TRY Satış Fiyatı: 838,55 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.635,13 TRY Satış Fiyatı:1.677,09 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.383,03 TRY Satış Fiyatı:3.467,01 TRY
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.