Altın fiyatları canlı takip: Yükseliş yaşanıyor! Bugün, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları gündemde hem yatırımcılar tarafından hem de hediye olarak altın alacaklar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında çeyrek altın alış fiyatı 820 TL seviyelerine geldi. İşte 3 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI-3 KASIM 2020

GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı: 513,14 TRY Satış Fiyatı: 513,25 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:820,13 TRY Satış Fiyatı: 838,55 TRY

YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.635,13 TRY Satış Fiyatı:1.677,09 TRY

TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.383,03 TRY Satış Fiyatı:3.467,01 TRY

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