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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları düşecek mi, ne olacak? | Altın gram, çeyrek bugün kaç lira?
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    22.06.2020 - 10:21 |

    Altın fiyatları düşecek mi, ne olacak? | Altın gram, çeyrek bugün kaç lira?

    Ekonomi haberleri arasında en çok merak edilenler arasında yer alan altın fiyatları ile ilgili arayış sürüyor. Gram altın ve çeyrek altının fiyatları halk arasında büyük merak konusu oldu. Son zamanlarda düşen altın fiyatları bu haftaya yüksek başladı. Altın alıcıları ise altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki bugün altın kaç para? İşte altının alış ve satış fiyatları...

    Altın fiyatları düşecek mi, ne olacak? | Altın gram, çeyrek bugün kaç lira?

    Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları Mayıs ve Haziran ayı boyunca düşük seviyede devam etti. Yeni haftanın ilk gününde ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları biraz daha yükseldi. Yatırım amaçlı altın almak isteyen ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar ise güncel altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 22 Haziran 2020 bugüne ait altın fiyatları rakamları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
     

    Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.
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