Altın fiyatları düşecek mi, ne olacak? | Altın gram, çeyrek bugün kaç lira?

Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları Mayıs ve Haziran ayı boyunca düşük seviyede devam etti. Yeni haftanın ilk gününde ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları biraz daha yükseldi. Yatırım amaçlı altın almak isteyen ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar ise güncel altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 22 Haziran 2020 bugüne ait altın fiyatları rakamları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL

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