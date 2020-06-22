Altın fiyatları düşecek mi, ne olacak? | Altın gram, çeyrek bugün kaç lira?
Ekonomi haberleri arasında en çok merak edilenler arasında yer alan altın fiyatları ile ilgili arayış sürüyor. Gram altın ve çeyrek altının fiyatları halk arasında büyük merak konusu oldu. Son zamanlarda düşen altın fiyatları bu haftaya yüksek başladı. Altın alıcıları ise altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki bugün altın kaç para? İşte altının alış ve satış fiyatları...
Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Nisan ayında rekor seviyelere yükselen altın fiyatları Mayıs ve Haziran ayı boyunca düşük seviyede devam etti. Yeni haftanın ilk gününde ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış ve satış fiyatları biraz daha yükseldi. Yatırım amaçlı altın almak isteyen ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar ise güncel altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 22 Haziran 2020 bugüne ait altın fiyatları rakamları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL