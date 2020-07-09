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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları grafik 2020 | Altın fiyatları ne olacak, düşer mi? Gram, çeyrek alış - satış güncel durumu
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    09.07.2020 - 09:10 |

    Altın fiyatları grafik 2020 | Altın fiyatları ne olacak, düşer mi? Gram, çeyrek alış - satış güncel durumu

    Altın fiyatları dünden bugüne büyük dikkat çekiyor. Yükselen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor. Altın almak için altının düşmesini isteyenler, altın fiyatları düşer mi sorusuna cevap ararken, yatırımı altın olanlar ise altın fiyatları daha yükselir mi sorusuna cevap arıyor. 9 Temmuz 2020 altın fiyatları grafik haberimizde yer alıyor. Altın fiyatları ne olacak? İşte gram, çeyrek, yarım, tam alış satış son durumu...

    Altın fiyatları grafik 2020 | Altın fiyatları ne olacak, düşer mi? Gram, çeyrek alış - satış güncel durumu

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarını haberimize ekledik. Dün rekor seviyelerine erişen altın fiyatları gündeme geldi. Halen gündemdeki yerini koruya altın fiyatları ne olacak, düşer mi? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için güncel durumu haberimizde derledik. Hem altın fiyatları grafik, hem de altının alış ve satış fiyatlarının güncel hali burada...

    ALTIN FİYATLARI GRAFİK

    Altın fiyatları grafik 2020 | Altın fiyatları ne olacak, düşer mi Gram, çeyrek alış - satış güncel durumu
    Altın fiyatları grafik 2020 | Altın fiyatları ne olacak, düşer mi Gram, çeyrek alış - satış güncel durumu


    ALTIN FİYATLARI

    Gram altın bugün alış fiyatı 399,36 TL, satış fyatı 400,65 TL

    Çeyrek altın bugün alış fiyatı 647,00 TL, satış fiyatı 655,90 TL

    Yarım altın bugün alış fiyatı 1.293,90 TL, satış fiyatı 1.310,10 TL

    Tam altın bugün alış fiyatı 2.587,90 TL, satış fiyatı 2.610,20 TL

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    Dolmabahçe'de şüpheli kadın paniği yaşandıGelen son dakika haberine göre Beşiktaş Dolmabahçe'de polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
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