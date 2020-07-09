Altın fiyatları grafik 2020 | Altın fiyatları ne olacak, düşer mi? Gram, çeyrek alış - satış güncel durumu

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarını haberimize ekledik. Dün rekor seviyelerine erişen altın fiyatları gündeme geldi. Halen gündemdeki yerini koruya altın fiyatları ne olacak, düşer mi? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için güncel durumu haberimizde derledik. Hem altın fiyatları grafik, hem de altının alış ve satış fiyatlarının güncel hali burada...

ALTIN FİYATLARI GRAFİK







ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alış fiyatı 399,36 TL, satış fyatı 400,65 TL

Çeyrek altın bugün alış fiyatı 647,00 TL, satış fiyatı 655,90 TL

Yarım altın bugün alış fiyatı 1.293,90 TL, satış fiyatı 1.310,10 TL

Tam altın bugün alış fiyatı 2.587,90 TL, satış fiyatı 2.610,20 TL

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