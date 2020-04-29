BİST100.7070.00EURO7.570.22USD6.980.04ALTIN384.180.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020
    ABONE OL
    29.04.2020 - 09:26 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları için meraklı arayış sürüyor. 29 Nisan 2020 Çarşamba günü altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. Peki bugün altın ne kadar? İşte altın çeşitliliğinde fiyat aralığı...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020

    Son zamanlarda yükselen altın fiyatları merakla araştırılıyor. Gün gün, saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatlarında şu anki durum nasıl? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altının yükselmesi veya düşmesini sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları ivmesini haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020

    Alış Fiyatı:380,91 TL / Satış Fiyatı:385,04  TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020

    Alış Fiyatı:617,20 TL /Satış Fiyatı:630,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020

    Alış Fiyatı:1.230,70 TL / Satış Fiyatı:1.261,40 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.461,40 TL / Satış Fiyatı:2.518,90  TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı iş yerinde yangın çıktı!İstanbul'un Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ne zaman terhis olacağım, olurum?

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ne zaman terhis olacağım, olurum?

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Dünyada 750 tane var! 110'u Türkiye'de...

    Dünyada 750 tane var! 110'u Türkiye'de...

    Sıradaki Haber