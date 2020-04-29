Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 29 Nisan 2020

Son zamanlarda yükselen altın fiyatları merakla araştırılıyor. Gün gün, saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatlarında şu anki durum nasıl? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altının yükselmesi veya düşmesini sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları ivmesini haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?









Alış Fiyatı:380,91 TL / Satış Fiyatı:385,04 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?





Alış Fiyatı:617,20 TL /Satış Fiyatı:630,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?





Alış Fiyatı:1.230,70 TL / Satış Fiyatı:1.261,40 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.461,40 TL / Satış Fiyatı:2.518,90 TL

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