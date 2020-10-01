01.10.2020 - 14:31 |
Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 1 Ekim 2020
Altın fiyatları canlı 2020 listesini haberimizde derledik. Bugün altın almak veya altın bozdurmayı düşünenleri için son dakika altın fiyatlarını haberimize ekledik. İşte altının alış ve satış durumu ile ilgili güncel bilgiler...
Ekim ayının ilk günün altın fiyatlarının nasıl seyrettiği araştırılıyor. Nisan ayında yükselmeye başlayan ve Eylül ayına kadar yüksek rakamları gören altın fiyatları Ekim ayında nasıl olacak? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar altının alış ve satış durumunu öğrenmek istiyor. İşte 1 Ekim 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:471,08 TRY Satış Fiyatı:472,50 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:767,60 TRY Satış Fiyatı:773,20 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.533,00 TRY Satış Fiyatı:1.544,70 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.062,00 TRY Satış Fiyatı:3.078,30 TRY