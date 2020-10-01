Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 1 Ekim 2020

Ekim ayının ilk günün altın fiyatlarının nasıl seyrettiği araştırılıyor. Nisan ayında yükselmeye başlayan ve Eylül ayına kadar yüksek rakamları gören altın fiyatları Ekim ayında nasıl olacak? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar altının alış ve satış durumunu öğrenmek istiyor. İşte 1 Ekim 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:471,08 TRY Satış Fiyatı:472,50 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:767,60 TRY Satış Fiyatı:773,20 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.533,00 TRY Satış Fiyatı:1.544,70 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.062,00 TRY Satış Fiyatı:3.078,30 TRY

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