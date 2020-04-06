Altın fiyatları yükselişte! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 6 Nisan altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yükselişi veya düşüşü bekleyen vatandaşlar, altın fiyatlarının günün her saat diliminde araştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gram altının zirve rakamı görmesi bu hafta için birçok kişiyi meraklandırdı. İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI





GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 352,44 TL / Satış fiyatı: 352,71 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 509,57 TL / Satış fiyatı: 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 1.015,96 TL / Satış fiyatı: 1.042,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı: 2.101,98 TL / Satış fiyatı: 2.155,83 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış fiyatı: 2.110,00 TL / Satış fiyatı: 2.142,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



