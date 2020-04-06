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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yükselişte! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 6 Nisan altın fiyatları
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    06.04.2020 - 09:35 |

    Altın fiyatları yükselişte! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 6 Nisan altın fiyatları

    Haftanın ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatları oldu. 6 Nisan 2020 Pazartesi günü altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatının alış ve satış fiyatları belirlendi. İşte altın fiyatları güncel durumu haberimizde...

    Altın fiyatları yükselişte! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 6 Nisan altın fiyatları

    Bugün altın ne kadar? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yükselişi veya düşüşü bekleyen vatandaşlar, altın fiyatlarının günün her saat diliminde araştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gram altının zirve rakamı görmesi bu hafta için birçok kişiyi meraklandırdı. İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

    ALTIN FİYATLARI

    Altın fiyatları yükselişte Gram altın fiyatı bugün ne kadar İşte 6 Nisan altın fiyatları

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış fiyatı: 352,44 TL / Satış fiyatı: 352,71 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış fiyatı: 509,57 TL / Satış fiyatı: 521,42 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış fiyatı: 1.015,96 TL / Satış fiyatı: 1.042,84 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış fiyatı: 2.101,98 TL / Satış fiyatı: 2.155,83 TL

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Alış fiyatı: 2.110,00 TL / Satış fiyatı: 2.142,00 TL

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    Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günüMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç?in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.
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