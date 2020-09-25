Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları kaç TL?

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları ne durumda? Son zamanlarda 470 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı düşüşe geçti. Peki bugün altın fiyatları kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:454,64 TRY Satış Fiyatı:457,10 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:739,00 TRY Satış Fiyatı:748,40 TRY

YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.473,30 TRY Satış Fiyatı:1.494,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:2.945,80 TRY Satış Fiyatı:2.977,70 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



