25.09.2020 - 11:18 |
Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları kaç TL?
Son dakika altın fiyatları merakla araştırılıyor. Dün düşüşe geçen altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarını haberimizde listeledik. İşte 25 Eylül 2020 altın fiyatları...
Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları ne durumda? Son zamanlarda 470 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı düşüşe geçti. Peki bugün altın fiyatları kaç para?
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:454,64 TRY Satış Fiyatı:457,10 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:739,00 TRY Satış Fiyatı:748,40 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.473,30 TRY Satış Fiyatı:1.494,90 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:2.945,80 TRY Satış Fiyatı:2.977,70 TRY
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Aralarında ünlü isimler de var! Görüntüler sosyal medyada yayıldıİstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerinde katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.