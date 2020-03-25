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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları güncel | Gram altın - Çeyrek altın - Yarım altın - Tam altın fiyatı ne kadar?
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    25.03.2020 - 08:37 |

    Altın fiyatları güncel | Gram altın - Çeyrek altın - Yarım altın - Tam altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Bugün gram altın fiyatı son zamanların en yüksek rakamıyla başladı. Milyonlarca vatandaş, bugün altın fiyatlarına göre ya bozdurmak istediği altınını bozduracak ya da yeni bir altın almaya karar verecek. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatı güncel durum...

    Altın fiyatları güncel | Gram altın - Çeyrek altın - Yarım altın - Tam altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları yakından takip eden vatandaşlar, son zamanların en yüksek gram altın fiyatının farkıa varacak. Son zamanlar bir düşen, bir yükselen altın fiyatları bugün kaç lira? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatı hakkında bilgi almak isterken, var olan altınını bir ihtiyacını karşılamak için Türk lirasına çevirmek isteyenler ise altının alış fiyatı hakkında bilgi almak istiyor. Peki altın kaç para? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 335,16 TL / Gram altın satış fiyatı 336,56 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

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    Cinayet zanlısı önce kaçtı, sonra intihara kalkıştıAdana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından Erdal Ç., polisin aramaları sırasında yakalanmamak için önce kaçtı, sonra cinayette kullandığı öne sürülen pompalı av tüfeği ile intihara kalkıştı. Cinayet zanlısı, özel harekat polisinin ani müdahalesiyle yakalandı.
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