BİST1.0760.00EURO8.60-0.15USD7.31-0.24ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları güncel liste: Gram - çeyrek altın ücreti kaç para?
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:57 |

    Altın fiyatları güncel liste: Gram - çeyrek altın ücreti kaç para?

    Haftanın ikinci gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Son zamanlarda yükselen fiyatlarıylarıyla gündeme gelen altın bugün kaç para? Gram altın fiyatı bugün 477,41 TL'den alınırken 483,53 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları güncel liste: Gram - çeyrek altın ücreti kaç para?

    Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için güncel rakamları haberimize ekledik. 11 Ağustos 2020 Salı gününe ait gram altın fiyatı 477,41 TL'den alınırken 483,53 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 770,20 TL'den alınıyor, 802,20 TL'den satılıyor. Yarım altın 1.541,40 TL'den alınıyor, 1.609,80 TL'ye satılıyor. Son olarak tam altın fiyatını da merak edenler 3.083,40 TL'den alınırken, 3.206,00 TL'ye satılıyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS 1. Nakil tercih başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

    LGS 1. Nakil tercih başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    BİM aktüel katalog 11 Ağustos | BİM çalışma saatleri kaç?

    BİM aktüel katalog 11 Ağustos | BİM çalışma saatleri kaç?

    Sıradaki Haber