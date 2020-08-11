11.08.2020 - 07:57 |
Altın fiyatları güncel liste: Gram - çeyrek altın ücreti kaç para?
Haftanın ikinci gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Son zamanlarda yükselen fiyatlarıylarıyla gündeme gelen altın bugün kaç para? Gram altın fiyatı bugün 477,41 TL'den alınırken 483,53 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar?
Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için güncel rakamları haberimize ekledik. 11 Ağustos 2020 Salı gününe ait gram altın fiyatı 477,41 TL'den alınırken 483,53 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 770,20 TL'den alınıyor, 802,20 TL'den satılıyor. Yarım altın 1.541,40 TL'den alınıyor, 1.609,80 TL'ye satılıyor. Son olarak tam altın fiyatını da merak edenler 3.083,40 TL'den alınırken, 3.206,00 TL'ye satılıyor.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.