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04.12.2020 - 12:34 |

Altın fiyatları güncel rakamlar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hafta başı-sonu karşılaştırması

Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili hem hafta başı hem de hafta sonu rakamlarını karşılaştırdık. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları bugün yükseliyor. Peki gram altın ve çeyrek altının alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları güncel rakamlar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hafta başı-sonu karşılaştırması

Altın alıcısı ve satıcısı güne yükselen altın fiyatlarının haberiyle başladı. Altın almak veya bozdurmak için bugünü bekleyen vatandaşlar şaşırtan rakamlar ile karşılaştı. Hafta başında 440 TL seviyelerinde başlayan gram altın, hafta sonuna doğru gün gün yükselmeye başladı. Bugün ise haftanın son işlem günü olmasıyla birlikte altın fiyatları ne kadar sorusu yoğun ilgi görüyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım altın ve tam altın fiyatı da araştırılıyor. İşte Aralık ayının ilk haftasına yaşanan gün gün yükseliş ve bugüne ait altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI HAFTA BAŞI - SONU

GRAM ALTIN FİYATI

30 Kasım gram altın fiyatı 440 TL seviyelerinde alınıyor ve satılıyordu.

Günden güne altın fiyatları arttı...

4 Aralık gram altın fiyatı 463 TL'den alınırken, 465 TL'ye satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

30 Kasım çeyrek altın fiyatı 727 TL'ye alınırken, 738,00 TL'ye satılıyordu.

4 Aralık çeyrek altın fiyatı 752 TL'ye alınıyor, 760 TL'ye satılıyor.

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