Altın fiyatları güncel son dakika durum! Yeni haftada Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar tarafından merak konusu olan altın fiyatları güncel durum nasıl? Bugün Gram altın ve Çeyrek altın fiyatı kaç lira? Altın fiyatları bugün düştü mü? Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlere altın fiyatlarının son durumunu haberimizde derledik. İşte Altın fiyatları güncel durum...
Altının alış fiyatı ve altının satış fiyatı merak konusu oldu. Yatırım amaçlı ve hediyelik amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatı araştrırken, var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuna cevap aranırken, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatlarını yakından takip edenler için altın fiyatları güncel durum linki, ve altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 311,15 TL / Gram altın satış fiyatı 311,30 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 510,34 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 522,19 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.017,50 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.044,38 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.105,16 TL / Tam altın satış fiyatı 2.159,02 TL