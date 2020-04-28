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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti! Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları ne kadar oldu?
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    28.04.2020 - 08:23 |

    Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti! Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Güne 386 lira seviyelerinden başlayan 24 ayar külçe altının gramı günü 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı. Altın fiyatları Cuma günü 389 lira seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeni olarak Tüm ülkelerde corona virüs ölümlerinin belirli oranda açıklanması ve normalleşme için tabloların oluşmaya başlamasının etkisi görülmeye başlandı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti! Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle dünyanın tamamında yaşanan küresel durgunluk ve para akışı güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Altının gramı Cuam günü 389 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni haftaya 386 lira seviyelerinden başlayan 24 ayar külçe altının gramı bir süre bu seviyede dengelense de düşüşünü sürdürdü ve günü 0,36 azalışla 384 liradan tamamladı.

    İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı.

    İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın an itibariyle 381,55 alış 381,65 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 612,80 TL alış 626,40 TL satış fiyatından işlem görüyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    1.221,80 TL alış 1.252,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 2.507,90 TL alış 2.562,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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    Milliyet'te Gündem (28 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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