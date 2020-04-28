Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti! Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle dünyanın tamamında yaşanan küresel durgunluk ve para akışı güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Altının gramı Cuam günü 389 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni haftaya 386 lira seviyelerinden başlayan 24 ayar külçe altının gramı bir süre bu seviyede dengelense de düşüşünü sürdürdü ve günü 0,36 azalışla 384 liradan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 381,55 alış 381,65 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 612,80 TL alış 626,40 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

1.221,80 TL alış 1.252,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.507,90 TL alış 2.562,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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