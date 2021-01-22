Altın fiyatları haftanın son işlem gününde kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününü 443 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı Salı gününü 444,7 TL'den tamamlarken Çarşamba gününü ise 444 lira seviyesinden tamamladı Dün ise yeniden düşüşe geçen 24 ayar külçe altının gramı günü 442 lira seviyesinden tamamladı. Altın fiyatlarında son duruma ilişkin detayları merak eden yatırımcısı ve vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 442,41 TL alış 442,51 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 707,04 TL alış 723,73 TL satış fiyatından işlem görüyor

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.862 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR KAÇ TL?

Yarım altın 1.409,66 TL alış 1.447,46 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.916,54 TL satış 2.992,30 TL satış fiyatından işlem görüyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 403,01 TL alış 403,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor