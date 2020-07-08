Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek bugün...

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.631 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.795,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.