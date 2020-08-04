BİST1.1401.12EURO8.220.40USD6.94-0.14ALTIN440.86-0.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları ne durumda? Gram altın bugün...
    ABONE OL
    04.08.2020 - 11:01 | | AA

    Altın fiyatları ne durumda? Gram altın bugün...

    Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda 440,8 lira seviyesinden işlem görüyor.

    Altın fiyatları ne durumda? Gram altın bugün...

    Altının ons fiyatı dün 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve bugün 1.978 dolar seviyesinde dengelendi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda dün kar satışlarının etkili olduğu görüldü.

    Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 440,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 723 lira, Cumhuriyet altını 2.952 liradan satılıyor.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi. 

      6'ncı kattan düştü! Eski günlerine kavuşmayı bekliyor...İstanbul Beylikdüzü’nde 7 yıl önce bir rezidansın altıncı katından düşen ve vücudunun belli yerlerinde kırıklar oluşması sonucu bir yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zümrüt Akmanoğlu, çektiği acıları gözyaşları içinde anlattı. Maddi imkansızlıklardan dolayı fizik tedavi göremeyen Akmanoğlu, uzanacak bir yardım eli ile yeniden eski günlerine kavuşmayı bekliyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Kozluk’ta 11 ev karantinaya alındı!

      Son dakika... Kozluk’ta 11 ev karantinaya alındı!

      Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

      Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

      ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

      ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

      BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİM'de bugün neler var?

      BİM aktüel katalog 4 Ağustos | BİM'de bugün neler var?

      Sıradaki Haber