BİST1.0920.43EURO8.402.95USD7.052.22ALTIN462.313.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 2020 güncel Gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?
    ABONE OL
    05.08.2020 - 22:21 |

    Altın fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 2020 güncel Gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

    Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 2020 güncel Gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

    Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 5 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

    5 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:471,05 TL Satış Fiyatı: 474,57 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:765,60 TL Satış Fiyatı:781,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.524,80 TL Satış Fiyatı:1.557,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.049,30 TL Satış Fiyatı:3.101,10 TL

     

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İzmir'de iki düğüne katılan 5 kişide corona virüs tespit edildiİzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yapılan 2 düğünde, biri gelin 5 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından düğüne katılanlardan numune alınmaya başlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB acı haberi duyurdu... 1 şehidimiz var

    MSB acı haberi duyurdu... 1 şehidimiz var

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber