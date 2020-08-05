05.08.2020 - 22:21 |
Altın fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 2020 güncel Gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?
Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 5 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...
5 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:471,05 TL Satış Fiyatı: 474,57 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:765,60 TL Satış Fiyatı:781,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.524,80 TL Satış Fiyatı:1.557,70 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.049,30 TL Satış Fiyatı:3.101,10 TL