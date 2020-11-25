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25.11.2020 - 09:27 |

Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlayan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimize ekledik. Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte altın fiyatları listesi...

Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor bilgi edinmek isteniyor. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarını haberimizde sıraladık. Aynı zamanda altın fiyatları canlı 2020 linkini de haberimize ekledik. İşte altın fiyatları alış - satış durumu ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:463,68 TRY Satış Fiyatı:465,98 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:753,50 TRY Satış Fiyatı:771,20 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:1.507,50 TRY Satış Fiyatı:1.556,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:3.014,90 TRY Satış Fiyatı:3.076,40 TRY

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Cinsel ilişki tartışması kanlı bitti! 'Hayır' deyince...Bursa’da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.
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