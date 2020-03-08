Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları ne kadar? Özellikle bugün hediyelik olarak altın almak isteynler bu soruya cevap arıyor. En çok tercih edilen çeyrek ve gram altının kaç lira olduğu araştırılıyor. İşte 8 Mart altın fiytaları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 327,40 TL, Satış fiyatı ise 327,54 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 526,32 TL satış fiyatı ise 538,21 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.049,35 TL alış 1.076,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.171,07 TL alış fiyatı 2.225,26 TL satış fiyatından işlem görüyor

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ