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    08.03.2020 - 11:30 |

    Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

    Yeni bir haftaya gireceğiz ve altın fiyatlarının yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği büyük merak konusu... Yalnız bugün hediyelik olarak altın alacaklar Altın fiyatları ne kadar? çeyrek ve gram altın kaç lira? sorularını yöneltiyor.

    Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

     

    Altın fiyatları ne kadar? Özellikle bugün hediyelik olarak altın almak isteynler bu soruya cevap arıyor. En çok tercih edilen çeyrek ve gram altının kaç lira olduğu araştırılıyor. İşte 8 Mart altın fiytaları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 327,40 TL, Satış fiyatı ise 327,54 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 526,32 TL satış fiyatı ise 538,21 TL

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.049,35 TL alış 1.076,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 2.171,07 TL alış fiyatı 2.225,26 TL satış fiyatından işlem görüyor

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      Yunuslar körfezde görsel şölen sunduKocaeli'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, sahilde kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
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