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29.11.2020 - 20:30 |

Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni haftaya girmek üzereyiz. Altın fiyatlarındaki son durum büyük merak konusu olmuş durumda... Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. İşte ayrıntılar...

Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni hafta öncesi epey araştırılıyor. Altın yatırımcısı pazartesi günü artış olup olmayacağını merak ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:463,68 TRY Satış Fiyatı:465,98 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:753,50 TRY Satış Fiyatı:771,20 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:1.507,50 TRY Satış Fiyatı:1.556,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Alış Fiyatı:3.014,90 TRY Satış Fiyatı:3.076,40 TRY

 

Endonezya'da yanardağ patlamasıEndonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.
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