29.11.2020 - 20:30 |
Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Yeni haftaya girmek üzereyiz. Altın fiyatlarındaki son durum büyük merak konusu olmuş durumda... Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları yeni hafta öncesi epey araştırılıyor. Altın yatırımcısı pazartesi günü artış olup olmayacağını merak ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira
Alış Fiyatı:463,68 TRY Satış Fiyatı:465,98 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira
Alış Fiyatı:753,50 TRY Satış Fiyatı:771,20 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira
Alış Fiyatı:1.507,50 TRY Satış Fiyatı:1.556,90 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Altın fiyatları ne kadar Bugün gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira
Alış Fiyatı:3.014,90 TRY Satış Fiyatı:3.076,40 TRY