6 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? - Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 6 Ağustos güncel altın fiyatları...



6 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:476,05 TL Satış Fiyatı: 479,57 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:780,60 TL Satış Fiyatı:801,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.564,80 TL Satış Fiyatı:1.603,70 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.129,30 TL Satış Fiyatı:3.198,10 TL

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