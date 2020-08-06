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    HaberlerEkonomi Haberleri 6 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? - Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
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    06.08.2020 - 19:14 |

    6 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? - Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

    Son günlerde kurlardaki dalgalanma sonrası 6 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

    6 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? - Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 6 Ağustos güncel altın fiyatları...

    6 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:476,05 TL Satış Fiyatı: 479,57 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:780,60 TL Satış Fiyatı:801,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.564,80 TL Satış Fiyatı:1.603,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.129,30 TL Satış Fiyatı:3.198,10 TL

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