28.01.2021 - 07:48 |
Altın fiyatları son durum... Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar?
Haftanın ilk iki gününde düşüşte olan altın fiyatları dün az da olsa yükseldi. Bugün ise sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre yatay bir seyir var. Altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler özellikler "Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar?" sorusunu soruyorlar.
Uzun zamandır altın fiyatlarındaki aşağı yönlü trend devam ediyor. Altının yükselip yükselmeyeceği merak konusu olmuş durumda... Yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler araştırmalarını sürdürürken "Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.
28 OCAK ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış- satış fiyatı: 432,98 TL - 438,09 TL
Çeyrek altın alış - satış fiyatı: 701,70 TL - 717,93 TL
Yarım altın alış- satış fiyatı: 1.403,97 TL - 1.434,87 TL
Tam altın alış- satış fiyatı: 2.807,38 TL - 2.840,28 TL
ONS altın alış- satış fiyatı: 1.837- 1.838 $