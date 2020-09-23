23.09.2020 - 09:54 |
Altın fiyatları son dakika: 23 Eylül canlı takip sayfası! Bugün altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında haftanın başında yukarı doğru bir hareketlilik olmuştu. Haftanın ortasında altın fiyatlarında aşağı doğru bir ivme yaşandı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte son dakika 23 Eylül altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haftanın 3.gününde altın piyasasında yaşanan değişimler merak ediliyor. Hafta başında gram altın satış fiyatı 474 TL'yi görmüştü. Bugün ise bir düşüş yaşandı. İşte 22 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:464,51 TL Satış Fiyatı:464,63 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:755,04 TL Satış Fiyatı:772,01 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.505,36 TL Satış Fiyatı:1.544,02 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.114,53 TL Satış Fiyatı:3.191,91 TL
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.