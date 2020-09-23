Altın fiyatları son dakika: 23 Eylül canlı takip sayfası! Bugün altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haftanın 3.gününde altın piyasasında yaşanan değişimler merak ediliyor. Hafta başında gram altın satış fiyatı 474 TL'yi görmüştü. Bugün ise bir düşüş yaşandı. İşte 22 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

23 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:464,51 TL Satış Fiyatı:464,63 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:755,04 TL Satış Fiyatı:772,01 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.505,36 TL Satış Fiyatı:1.544,02 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.114,53 TL Satış Fiyatı:3.191,91 TL

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