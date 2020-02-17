BİST120.1510EURO6,560,04USD6,060,02ALTIN308,110,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları! Yeni haftanın ilk gününde gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
    ABONE OL
    17.02.2020 - 07:38 |

    Altın fiyatları! Yeni haftanın ilk gününde gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Altın fiyatları merakla araştırılmaya başladı. Yeni haftanın ilk gününde gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı büyük merak konusu oldu. Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? sorularına cevap aranıyor. İşte altının alış ve satış fiyatı...17 Şubat Pazartesi altın fiyatı...

    Altın fiyatları! Yeni haftanın ilk gününde gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Son dakika altın fiyatları gündemde merak edilen konular arasında. Haftanın ilk günü olan 17 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, altın fiyatları ne kadar? arayışına geçti. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatı bugün ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...

    17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 308,18 TL / Gram altın satış fiyatı 308,26 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 491,22 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 502,33 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 979,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.004,65 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.026,27 TL / Tam altın satış fiyatı 2.076,90 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Milliyet'te Gündem 17.02.2020İşte Türkiye ve dünyadaki günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Yılında Ramazan Bayramı hangi günler idrak edilecek?

    Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Yılında Ramazan Bayramı hangi günler idrak edilecek?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber