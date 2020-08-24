Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde nasıl? Gram altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları, bugün de merakla araştırılıyor. Altın alacakların, fiyatları düşmesini beklerken, yatırımında altın olanlar, fiyatların daha da yükselmesini istiyor. İşte 24 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ait son dakika altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:458,46 TRY Satış Fiyatı:462,84 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:745,00 TRY Satış Fiyatı:758,10 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.485,20 TRY Satış Fiyatı:1.517,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.970,40 TRY Satış Fiyatı:3.026,50 TRY