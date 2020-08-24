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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde nasıl? Gram altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?
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    24.08.2020 - 09:40 |

    Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde nasıl? Gram altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

    Altın fiyatları yeni haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bugün altın alışverişi yapmak isteyenlerin arayışında olduğu gram,çeyrek,yarım,tam altın fiyatları ne kadar? Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte cevabı...

    Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde nasıl? Gram altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

    Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları, bugün de merakla araştırılıyor. Altın alacakların, fiyatları düşmesini beklerken, yatırımında altın olanlar, fiyatların daha da yükselmesini istiyor. İşte 24 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ait son dakika altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:458,46 TRY Satış Fiyatı:462,84 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:745,00 TRY Satış Fiyatı:758,10 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.485,20 TRY Satış Fiyatı:1.517,90 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.970,40 TRY Satış Fiyatı:3.026,50 TRY

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    İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırıOkmeydanı’nda bir iş yerinin önünde arkadaşıyla dürüm yiyen 25 yaşındaki genç, oturduğu esnada şapkalı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanarak yere düşen genç, silahını çekerek saldırganların arkasından ateş açtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırganlar ise koşarak kayıplara karıştı.
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