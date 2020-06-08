Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haziran ayında da düşüşünü sürdürürken gram altın geçen haftayı 366 lira ile kapattı. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği yeni haftada da merak ediliyor. Sık sık sorulan soruların başında ise 'Gram, çeyrek altın ne kadar?' geliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI

Bugün altın fiyatlarında hafif bir yükseliş söz konusu...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 364,40 TL Satış 367,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 590,00 TL Satış 603,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.182,00 TL Satış 1.206,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.365,90 TL Satış 2.388,80 TL