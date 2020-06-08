08.06.2020 - 08:00 |
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek altın ne kadar?
Mayıs ayının 7'sinde tarihi rekor kıran altın fiyatları daha sonra kademe kademe aşağıya indi. Yeni hafta ile birlikte altın fiyatlarındaki son durum hem yatırımcı hem de hediyelik olarak altın alacaklar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
Altın fiyatları haziran ayında da düşüşünü sürdürürken gram altın geçen haftayı 366 lira ile kapattı. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği yeni haftada da merak ediliyor. Sık sık sorulan soruların başında ise 'Gram, çeyrek altın ne kadar?' geliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI
Bugün altın fiyatlarında hafif bir yükseliş söz konusu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 364,40 TL Satış 367,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 590,00 TL Satış 603,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.182,00 TL Satış 1.206,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 2.365,90 TL Satış 2.388,80 TL