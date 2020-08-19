Altın fiyatları yön değiştirdi! Ons, gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları son günlerin en çok araştırılan konusu olmuş durumda... Peş peşe gelen rekorlar ardından ani düşüşler gözleri bir kez daha altın fiyatlarına dikti. Yeni hafta ile birlikte tekrar yükselen altın fiyatları bugün düşüşte... İşte 19 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

19 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış (USD): 1.990,18 Satış (USD): 1.991,50

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 470,11 TL Satış Fiyatı: 472,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 758,30 TL Satış Fiyatı: 773,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.516,60 TL Satış Fiyatı:1.546,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 3.0032,00 TL Satış Fiyatı: 3.062,00 TL