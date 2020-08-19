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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yön değiştirdi! Ons, gram ve çeyrek altın kaç lira?
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    19.08.2020 - 12:31 |

    Altın fiyatları yön değiştirdi! Ons, gram ve çeyrek altın kaç lira?

    Ağustos ayınının ilk haftası rekor kıran ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftanın ilk günü ve salı günü yükselirken çarşamba günü düşüşe geçti. İşte 119 Ağustos ons, gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum...

    Altın fiyatları yön değiştirdi! Ons, gram ve çeyrek altın kaç lira?

    Altın fiyatları son günlerin en çok araştırılan konusu olmuş durumda... Peş peşe gelen rekorlar ardından ani düşüşler gözleri bir kez daha altın fiyatlarına dikti. Yeni hafta ile birlikte tekrar yükselen altın fiyatları bugün düşüşte... İşte 19 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

    19 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN NE KADAR?

    Alış (USD): 1.990,18 Satış (USD): 1.991,50

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 470,11 TL Satış Fiyatı: 472,25 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 758,30 TL Satış Fiyatı: 773,20 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 1.516,60 TL Satış Fiyatı:1.546,20 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 3.0032,00 TL Satış Fiyatı: 3.062,00 TL

    İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.
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