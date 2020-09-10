10.09.2020 - 07:35 |
Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi... Gram, çeyrek ve ons altın kaç lira oldu?
Altın fiyatları pazartesi yatay bir seyir izlerken salı günü yönünü yukarı çevirdi ve çarşamba günü de bu yükseliş devam etti. Gözler şimdi perşembe gününde... İşte 10 Eylül altın fiyatlarındaki son durum....
Altın fiyatları salı gününden bu yana yükselişte... Yatırımcılarda eski rekorlar gelir mi beklentisi oluşurken perşembe günkü seyir merak ediliyor. Özellikle ons, gram ve çeyrek altın fiyatları takip ediliyor. İşte altında son durum....
ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN NE KADAR?
Altın Ons Alış 1.944, satış 1.945 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
464,56 TL'ye alınırken, 468,17 TL'ye satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın 763,60 TL'ye alınırken, 769,30 TL'ye satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altının ise alış fiyatı 1.507,50TL iken, satış fiyatı 1.538,40 TL.
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın 3.016,00 TL , satış fiyatı 3.047,40 TL...