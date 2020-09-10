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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi... Gram, çeyrek ve ons altın kaç lira oldu?
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    10.09.2020 - 07:35 |

    Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi... Gram, çeyrek ve ons altın kaç lira oldu?

    Altın fiyatları pazartesi yatay bir seyir izlerken salı günü yönünü yukarı çevirdi ve çarşamba günü de bu yükseliş devam etti. Gözler şimdi perşembe gününde... İşte 10 Eylül altın fiyatlarındaki son durum....

    Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi... Gram, çeyrek ve ons altın kaç lira oldu?

    Altın fiyatları salı gününden bu yana yükselişte... Yatırımcılarda eski rekorlar gelir mi beklentisi oluşurken perşembe günkü seyir merak ediliyor. Özellikle ons, gram ve çeyrek altın fiyatları takip ediliyor. İşte altında son durum....

    ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN NE KADAR?

    Altın Ons Alış 1.944, satış 1.945 dolar

    GRAM ALTIN FİYATI

    464,56 TL'ye alınırken, 468,17 TL'ye satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın 763,60 TL'ye alınırken, 769,30 TL'ye satılıyor.

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altının ise alış fiyatı 1.507,50TL iken, satış fiyatı 1.538,40 TL.

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın 3.016,00 TL , satış fiyatı 3.047,40 TL...

     

    21 saat sonra bulunduIğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.
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