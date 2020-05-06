Altın fiyatları - yorumları! İşte grafik: Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı yükseldi

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları için meraklı arayış devam ediyor. Bugün altın güne yükselerek başladı. Altın fiyatları ve altın yorumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise arayışa geçti. Altın fiyatları ne olacak? sorusu yoğun ilgi görürken, Mayıs ayı boyunca büyük düşüş veya yükseliş yaşanacak mı merak konusu. İşte Mayıs ayı için yapılan altın yorumları ve son dakika altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?





Alış Fiyatı:384,32 TL / Satış Fiyatı:388,41 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?





Alış Fiyatı:622,60 TL / Satış Fiyatı:636,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?





Alış Fiyatı:1.241,40 TL / Satış Fiyatı:1.272,10 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.482,90 TL / Satış Fiyatı:2.540,40 TL

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ALTIN YORUMLARI

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Uzmanlardan kritik uyarı yapıldı

"Mayısta gram altında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz"

İslam Memiş, altın fiyatlarında bir yorgunluk hissedildiği gibi, kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanmasının da olası olduğunu, bu nedenle mayısta altının ons fiyatında 1.520-1.820 dolar aralığını takip edeceklerini söyledi.

Küresel ekonomilerde belirsizliğin sürmesinin, altın fiyatlarında geniş bant aralığını takip etmelerine neden olacağını belirten Memiş, "Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1.720 ve 1.748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor." diye konuştu.

Memiş, gram altına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Gram altının yükselişini sürdürebilmesi için 388 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Altının gram fiyatında da 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir. Düşüş yönündeki öngörümüz devam ettiğinden yatırımcıya, panik alımları yapmadan sakin ve soğukkanlılıkla düşüşleri beklemesi gerektiğini belirtmek isteriz. Özellikle dolar/TL'de yaşanabilecek düşüşlerin, altının gram fiyatında iyi alım fırsatları sunacağını tahmin ediyoruz."

Kovid-19 sürecinde düğünlerin dünya genelinde eylül, ekim ve kasım aylarına ertelendiğine işaret eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarındaki düşüş beklentisini güçlendirdiğini ve bu sürecin iyi bir alım fırsatı sunabileceğini kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının 2020'nin ilk 4 ayında 291 liradan 379 lira seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, sadece nisanda 44 lira değer kazandığı göz önünde bulundurulduğunda alım için şu anki değerlerin uygun seviyeler olmadığını söyledi.