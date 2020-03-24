Altın fiyatları yükseldi! Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu?

Altın fiyatları için merak arayış başladı. Günün ilk saatlerinden bu yana devam eden altın fiyatlarındaki güncel durum yoğun ilgi görüyor. Bugün hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gram altından, tam altın fiyatına kadar bilgilenmek isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. 24 Mart 2020 altının alış ve satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 327,79 TL / Gram altın satış fiyatı 327,88 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

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