Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

Mayıs ayına zirve rakamlarla başlayan altın fiyatları, ikinci haftada büyük bir düşüşe uğradı. Vatandaşlar ise altın fiyatları ne olacak? aramasına başladı. Uzmanlardan çeşitli altın yorumlarını takip edenler, altın fiyatları yükselecek mi? sorusunu araştırmaya başladı. Bugün altın almak ve ya altın satmak isteyenlerin sık sık sorguladığı altın fiyatları kaç TL? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün 2020 rakamları belli oldu. Anlık bir inen bir çıkan altın fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Peki altının alış ve satış fiyatı kaç lira? Altın fiyatları güncel grafik haberimizde...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlardan kritik uyarı yapıldı

"Mayısta gram altında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz"

İslam Memiş, altın fiyatlarında bir yorgunluk hissedildiği gibi, kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanmasının da olası olduğunu, bu nedenle mayısta altının ons fiyatında 1.520-1.820 dolar aralığını takip edeceklerini söyledi.

Küresel ekonomilerde belirsizliğin sürmesinin, altın fiyatlarında geniş bant aralığını takip etmelerine neden olacağını belirten Memiş, "Mayıs ayı için altının ons fiyatında geri çekilmeler, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1.720 ve 1.748 dolar seviyelerinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor." diye konuştu.

Memiş, gram altına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayısta altının gram fiyatında 340-390 lira aralığını takip edeceğiz. Gram altının yükselişini sürdürebilmesi için 388 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Altının gram fiyatında da 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinden kademeli alımlar gelebilir. Düşüş yönündeki öngörümüz devam ettiğinden yatırımcıya, panik alımları yapmadan sakin ve soğukkanlılıkla düşüşleri beklemesi gerektiğini belirtmek isteriz. Özellikle dolar/TL'de yaşanabilecek düşüşlerin, altının gram fiyatında iyi alım fırsatları sunacağını tahmin ediyoruz."

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?





Alış Fiyatı:382,00 TL / Satış Fiyatı:385,22 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:620,80 TL / Satış Fiyatı:631,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.242,00 TL / Satış Fiyatı:1.262,10 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.472,60 TL / Satış Fiyatı:2.516,70 TL

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ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Yılın ilk dört ayında tarihin en büyük dalgalanmalarından biri yaşandı. İlk çeyrekte düşen borsalar, nisan ayında yükselirken son dört ayda yüzde 34 ile en fazla kazandıran altın oldu.Getiride altının ışıltısı hissedilmeye devam ediyor. Yılın ilk dört ayında gram altın, yüzde 34 kazandırdı. Dolar kuru yüzde 17, Euro ise yüzde 14,64 yükseldi.

Borsa yüzde 11 değer kaybederken gümüş yüzde 16 düştü. Altına ilgi son üç yıldır yükselen ivmeyle devam ediyor. Riskten kaçış güvenli liman olarak değerlendirilen altının çok hızlı değer kazanmasını sağladı.

Gram altın farkı

Altın dolarla fiyatlandığı için dolar artıkça altın da artıyor. Dünya standartlarında 1 ons altın yaklaşık 31,10 gram altına denk geliyor. Yani bugün 1.700 dolar seviyesinde fiyatlanan bir ons altın, 31,10’a bölündüğünde 1 gram altının yaklaşık fiyatı olan 54,6 dolara ulaşılır. Bu da 7,02 TL’lik dolar kuru ile hesaplandığında 383,7 TL seviyesine denk gelir.

Gram altın hem dolara hem de altına talep sürdüğü için zirve üstüne zirve yapmakta. Son üç yılda ortalama yüzde 34 performans düşük riskli yatırım araçlarında oldukça dikkat çeken bir oran. Altının yükselişine yol açan unsurların başında merkez bankalarının altın toplaması geliyor. Küresel bazda ticaret savaşları altını gözde yatırım enstrümanı olarak öne çıkardı. Merkez bankaları altın toplamayı durduracaklarını açıklamalarına rağmen altına ilgi sürdü. Koronavirüs salgınıyla altın yeniden zirveye oturdu.