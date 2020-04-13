Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 13 Nisan Çeyrek, Yarım, Gram ve Tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma günü serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı 0,83 artışla 363,50 liradan günü tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününden piyasaların açılması ile birlikte gün içerisinde altın fiyatlarında nasıl bir seyir izleneceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan corona virüs etkisi nedeni ile güvenli liman altın fiyatları her geçen gün kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. İşte Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum...

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı haftanın son işlem gününü yüzde 0,83 artışla 363,50 liradan tamamladı.

İstanbul'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 590,00 lira, Cumhuriyet altını 2.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 363,50 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

360,55 TL alış, 365,17 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 584,10 TL alış, 598,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.164,60 TL alış 1.195,90 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.329.10 TL alış fiyatından 2.388,20 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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