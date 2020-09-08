Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son ayların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Art arda gelen rekorlar sonrası sert düşüşler yaşayan altının seyri merak ediliyor. İşte çeyrek, gram, yarım ve tam altında son durum....

ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Altın Ons Alış 1.930, satış 1.931 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

459,56 TL'ye alınırken, 463,17 TL'ye satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 745,60 TL'ye alınırken, 760,30 TL'ye satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının ise alış fiyatı 1.490,50TL iken, satış fiyatı 1.522,40 TL.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın 2.981,00 TL , satış fiyatı 3.011,40 TL...