08.09.2020 - 10:16 |
Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarının haftaya nasıl başlayacağı merak edilirken dün altın fiyatlarında bir önceki güne göre çok az bir yükseliş yaşandı. Salı bu hafif yükseliş devam ediyor.
Altın fiyatları son ayların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Art arda gelen rekorlar sonrası sert düşüşler yaşayan altının seyri merak ediliyor. İşte çeyrek, gram, yarım ve tam altında son durum....
ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN NE KADAR?
Altın Ons Alış 1.930, satış 1.931 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
459,56 TL'ye alınırken, 463,17 TL'ye satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın 745,60 TL'ye alınırken, 760,30 TL'ye satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altının ise alış fiyatı 1.490,50TL iken, satış fiyatı 1.522,40 TL.
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın 2.981,00 TL , satış fiyatı 3.011,40 TL...