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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar?
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    08.09.2020 - 10:16 |

    Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Altın fiyatlarının haftaya nasıl başlayacağı merak edilirken dün altın fiyatlarında bir önceki güne göre çok az bir yükseliş yaşandı. Salı bu hafif yükseliş devam ediyor.

    Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

     

    Altın fiyatları son ayların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Art arda gelen rekorlar sonrası sert düşüşler yaşayan altının seyri merak ediliyor. İşte çeyrek, gram, yarım ve tam altında son durum....

    ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN NE KADAR?

    Altın Ons Alış 1.930, satış 1.931 dolar

    GRAM ALTIN FİYATI

    459,56 TL'ye alınırken, 463,17 TL'ye satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın 745,60 TL'ye alınırken, 760,30 TL'ye satılıyor.

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altının ise alış fiyatı 1.490,50TL iken, satış fiyatı 1.522,40 TL.

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın 2.981,00 TL , satış fiyatı 3.011,40 TL...

      İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 30'u kaymakam 40 kişiGelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak soruşturmaları sonrasında mülki idare amirliklerinde görevli 30'u kaymakam 40 kişiye görevden el çektirildi.
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