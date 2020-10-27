27.10.2020 - 07:39 |
Altın fiyatları zirvede! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında zirvede başladı. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere büyük merak konusu altın fiyatlarının hem alış hem de satış fiyatını haberimize ekledik. Gram altın bugün 493 TL'den alınırken, 495 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar?
Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:493,50 TRY Satış Fiyatı:495,39 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:801,90 TRY Satış Fiyatı:810,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.603,90 TRY Satış Fiyatı:1.619,90 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.207,80 TRY Satış Fiyatı:3.227,50 TRY